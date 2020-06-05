"بعد إنتشار خبر زواج نيللي كريم".. تعرف على الشخص الذي أثار هذه الضجة

Advertisements

تداولت مواقع السوشيال ميديا أمس خبر زواج الفنانة نيللي كريم، من رجل الأعمال عمر إسلام، والتي رفضت نيللي أن تعلن عن هذا الارتباط لجمهورها حاليًا.



وقد أحتفلت نيللي كريم، بزواجهم في وسط أجواء عائلية في فيلته الخاصة بالجونة وهذا يعد الزواج الثالث لها، ولكن نفت نيللي هذا الارتباط مؤكدة أنها ستخبر جمهورها بالتأكيد.



ويعرض "الفجر الفني" ، بعض المعلومات عن رجل الأعمال عمر إسلام.



1-تخرج من قسم الإقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.



2-بدأ العمل في شركة عائلته الخاصة في عام 1989م.



3-تصل ممتلكاته إلى 90 متجر، حيث أنه لديه العديد من المطاعم بالإضافة إلى الكافيهات.



4-يمتلك أكبر محلات شهيرة والتي تسمى "تراينون".



5-الصديق المقرب للهضبة ''عمرو دياب".