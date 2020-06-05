"التموين" تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

نفى طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بالجيزة، ما تردد عن زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، مؤكدا أنه لا نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين، فسعره ثابت وهو 5 قروش.





وأشار "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن أي مواطن يرصد تغيير في سعر رغيف الخبز المدعم يتواصل مع وزارة التموين، مؤكدا أن الدولة تتحمل الفارق في السعر بين تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وبين بيعه للمواطنين في موازنة العام الجديد.





وأضاف وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن مصر مستهدفة من بعض الفئات داخل مصر وخارجها، وأصبحت مجال خصب للشائعات، موضحا أن حصص الدقيق متوفرة في المخابز لنحو 5 أيام مقدما.





كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدايةً من العام المالي الجديد، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية للمساس بسعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مُوضحةً استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ 5 قروش فقط، وأن الموازنة العامة الجديدة 20202021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وذلك في إطار دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.





ونفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الغذائية بالأسواق نتيجة لقلة الكميات المعروضة منها، مُوضحةً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية خلال الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لعدة أشهر قادمة، مُشيرةً إلى تشديد الرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات وشن حملات تفتيش دورية على التجار لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.



