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تويوتا تتعاون مع خمس شركات صينية لتطوير خلايا الوقود

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية موتور كورب عن تشكيل مشروع مشترك مع خمس شركات صينية لتطوير خلايا الوقود للمركبات التجارية ، سعياً إلى التعمق أكثر في الصين والسوق للحصول على مصدر بديل للطاقة.

ويضم المشروع المشترك كل من بكين أوتوموبيل، وفاو كورب، وسينوهايتك ومجموعة قوانغتشو ودونغفنغ موتور، وقد دخلت تويوتا بالفعل في شراكة مع شركة Guangzhou Auto و China FAW لتطوير سيارات تعمل بخلايا الوقود. 

وسيطلق على هذا المشروع اسم R&D لنظام خلايا الوقود المتحدة، ومقره في بكين ويبدأ باستثمار مبدئي قدره 5 مليارات ين حوالي 46 مليون دولار، وستمتلك تويوتا نسبة 65٪ من المشروع المشترك الجديد.

قال سيجي سوجيورا، المحلل في مؤسسة طوكيو توكاي للأبحاث، "إن الصين تحاول حقًا الالتزام بخلايا الوقود".

وكانت شركة تويوتا واحدة من أكبر الداعمين لخلايا الوقود بين شركات صناعة السيارات العالمية، حيث تراهن على أنها يمكن أن تصبح مصدرًا للطاقة للسيارات الكهربائية. 

كما بدأت شركة صناعة السيارات اليابانية أيضًا في تخصيص المزيد من الموارد لتطوير البطارية، وتؤكد الشراكة مع الشركات الصينية اهتمام تويوتا المستمر بخلايا الوقود، خاصة للتطبيقات التجارية مثل الحافلات والشاحنات.


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