خطوط ساخنة لمتابعة أزمة كورونا.. تعرف على الأرقام

منذ أن طرأت أزمة كورونا على الساحة المصرية، خصصت الحكومة عدد من الخطوط الساخنة من أجل التعامل مع تداعيات الفيروس، الذي حاصر كافة دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.





وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.42 مليون حالة، فيما بينهم 383 ألف حالة وفاة.





وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس 29.767 حالة من ضمنهم 7.756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 1.126 حالة.





وكانت آخر تلك الإجراءات بشأن الخطوط الساخنة ما تم الإعلان عنه اليوم حيث تم بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال بلاغات كورونا المستجد (105)، والخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، والخط الساخن لوزارة التعليم العالى للاستشارات الطبية (15311) بالتنسيق بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ويهدف هذا الربط لزيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأى منها، وتوجيهه واستفادته خلال نفس المكالمة من الخدمات الأخرى على هذه الخطوط.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوط الساخنة التي خصصتها الوزارة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا:





- 105.. خصصته وزارة الصحة والسكان للرد على استفسارات الجمهور حول فيروس كورونا والتوعية الكاملة بطرق الوقاية من الفيروس وآليات التصرف حال الشعور بأعراض المرض.





- 15335.. خصصه مجلس الوزراء للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.





- 16528.. مخصص من قبل مجلس الوزراء لاستقبال بلاغات وشكاوى كورونا





- 15311.. خصصته وزارة التعليم العالي من أجل تقديم الاستشارات الطبية للمواطنين.





وقبل أيام، قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إنه تم إضافة خط جديد للمستشفيات الجامعية يضم 170 طبيبا للإجابة على تساؤلات الجماهير ولتقديم الاستشارات لمن يشتبه في ظهور الأعراض عليه، وأمرت الحكومة المحافظين بعمل خط ساخن في كل محافظة لتلقي شكاوى كورونا والتخفيف عن خطوط الحكومة.



