Advertisements
خطوط ساخنة لمتابعة أزمة كورونا.. تعرف على الأرقام
الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:27 م
أحمد القاسم
منذ أن طرأت أزمة كورونا على الساحة المصرية، خصصت الحكومة عدد من الخطوط الساخنة من أجل التعامل مع تداعيات الفيروس، الذي حاصر كافة دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية التي خرجت من الدول المختلفة حول العالم بكافة القارات، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 6.42 مليون حالة، فيما بينهم 383 ألف حالة وفاة.
وفي مصر، بلغ إجمالي عدد الحالات حتى مساء الخميس 29.767 حالة من ضمنهم 7.756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغت عدد حالات الوفاة 1.126 حالة.
وكانت آخر تلك الإجراءات بشأن الخطوط الساخنة ما تم الإعلان عنه اليوم حيث تم بدء تفعيل ربط وتكامل الخط الساخن لوزارة الصحة لاستقبال بلاغات كورونا المستجد (105)، والخط الساخن لمجلس الوزراء (16528)، والخط الساخن لوزارة التعليم العالى للاستشارات الطبية (15311) بالتنسيق بين وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويهدف هذا الربط لزيادة القدرة الاستيعابية لتلقى اتصالات المواطنين، وتحسين زمن تسجيل البلاغات والاستفسارات والشكاوى، وزيادة فعالية الجهات المُختصة بتقديم تلك الخدمات، وبما يُتيح للمواطن الاتصال بأى منها، وتوجيهه واستفادته خلال نفس المكالمة من الخدمات الأخرى على هذه الخطوط.
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوط الساخنة التي خصصتها الوزارة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا:
- 105.. خصصته وزارة الصحة والسكان للرد على استفسارات الجمهور حول فيروس كورونا والتوعية الكاملة بطرق الوقاية من الفيروس وآليات التصرف حال الشعور بأعراض المرض.
- 15335.. خصصه مجلس الوزراء للرد على استفسارات المواطنين بشأن إجراء الاختبار المطلوب، وحجز ميعاد الاختبار.
- 16528.. مخصص من قبل مجلس الوزراء لاستقبال بلاغات وشكاوى كورونا
- 15311.. خصصته وزارة التعليم العالي من أجل تقديم الاستشارات الطبية للمواطنين.
وقبل أيام، قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام إنه تم إضافة خط جديد للمستشفيات الجامعية يضم 170 طبيبا للإجابة على تساؤلات الجماهير ولتقديم الاستشارات لمن يشتبه في ظهور الأعراض عليه، وأمرت الحكومة المحافظين بعمل خط ساخن في كل محافظة لتلقي شكاوى كورونا والتخفيف عن خطوط الحكومة.
خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا