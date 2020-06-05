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سعر اليورو يسجل أعلى مستوي في 3 أشهر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:34 م
سعر اليورو
سعر اليورو
سجل سعر اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة بعد أن وسع البنك المركزي الأوروبي تحفيزه أكثر من المتوقع لدعم الاقتصاد في التعامل مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وقدم تحرك المركزي الأوروبي الدعم للعملات عالية المخاطر، مما رفع الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في خمسة أشهر والجنيه الاسترليني فوق ذرى بلغها خلال الشهرين الماضيين.

ورفع البنك المركزي برنامجه الطارئ لشراء سندات بواقع 600 مليون يورو وهو ما يفوق التوقعات إلى 1.35 تريليون يورو ومدده حتى منتصف 2021.

وارتفع اليورو 0.25 بالمئة إلى 1.1367 دولار وهو أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر. وفي الأسبوع، صعدت العملة الموحدة 2.4 بالمئة وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

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