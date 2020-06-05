فيسبوك تتيح ميزة نقل مقاطع الفيديو والصور إلى Google Photos لجميع مستخدميها





أعلنت شركة فيسبوك - Facebook في شهر ديسمبر من العام الماضي، عن أداة تتيح للمستخدمين نقل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من حسابهم على فيسبوك إلى Google Photos، وكان قد تم إتاحة هذه الأداة في أمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ في شهر فبراير من هذا العام، تليها مناطق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، والأن أصبحت الميزة متاحة عالميًا لجميع مستخدمي فيسبوك.





لاستخدام هذه الميزة، افتح إعدادات Facebook وقم بزيارة "معلوماتك على فيسبوك"، سيكون عليك اختيار "نقل نسخة من صورك أو مقاطع الفيديو الخاصة بك".





سيطلب فيسبوك - Facebook كلمة المرور الخاصة بك للتحقق من هويتك، أدخل كلمة المرور واختر صور Google كوجهة وحدد "تأكيد النقل"، بعد المصادقة مع حساب Google الخاص بك، تبدأ العملية، وسيخطرك Facebook بإشعار داخل التطبيق ورسالة بريد إلكتروني بمجرد اكتمال النقل.





تعد أداة نقل الصور من فيسبوك - Facebook جزءًا من مشروع نقل البيانات مفتوح المصدر الذي تأسس عام 2018، ويشمل المساهمون الحاليون في المشروع Apple و Facebook و Google و Microsoft و Twitter.





كما هو مذكور في الموقع الرسمي، يعد مشروع نقل البيانات (DTP) جهدًا مشتركًا للمنظمات لبناء إطار مشترك مع رمز مفتوح المصدر يربط أي اثنين من موفري الخدمات عبر الإنترنت من أجل سهولة نقل البيانات مباشرة ومباشرة من قبل المستخدم.



