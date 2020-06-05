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فايلر يدرس إستعادة مهاجم سموحة ويحسم موقفه من عودة ريان

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة عدد من المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويدرس فايلر، إستعادة صلاح محسن مهاجم الفريق المعار إلى سموحة، بعدما ظهر بشكل مميز في الفترة التي لعبها مع الفريق السكندري، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ورحل صلاح محسن، إلى سموحة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة المشاركات الأساسية، في ظل ابتعاده عن المارد الأحمر بصورة شبه دائمة طوال الموسم.

على جانب آخر رحب المدرب السويسري، بتجديد إعارة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق المعار إلى الجونة، لمدة موسم آخر من أجل اكتساب المزيد من الخبرات قبل تمثيل القلعة الحمراء.

كانت إدارة الجونة، طالبت النادي الأهلي، بتجديد إعارة اللاعب الشاب، خاصةً أنه من العناصر الأساسية في الفريق منذ انتقاله، وهدافًا للفريق.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم استئناف التدريبات الخاصة بالأندية، وعودة الأنشطة، حسب تصريحات رئاسة الوزراء والتي أعلنت بدء فتح الأندية ومراكز الشباب بشكل تدريجي المرحلة المقبلة.

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