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ضبط شركة استديو صوت غير مرخصة بالقاهرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:13 م
المضبوطات
المضبوطات
ضبط رجال الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الجمعة، شركة استديو صوت غير مرخص، بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة استوديو صوت لتسجيل الأغاني كائن مقره بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، من دون الحصول على التراخيص اللازمة.

ولفتت التحريات إلى أن الاستديو يستخدم أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، من دون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأستوديو وضبط فنى صوت بالأستوديو وبتفتيش مقر الأستوديو تم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، جهاز لاب توب محمل عليه برامج مونتاج وهندسة صوتية).

وتمثلت المخالفات المنسوبة للأستوديو المشار إليه على النحو التالى: 

استخدام برامج حاسب آلى مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون إذن أو تصريح من الشركة صاحبة الحقوق المادية والأدبية.

عدم وجود تراخيص من إدارة الرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة.

إدارة منشأة بدون ترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، تمكنت إدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالترويج لبيع الخبز البلدي المدعم عبر موقع "فيس بوك" بدون استخدام بطاقات التموين.

ووردت معلومات لإدارة شرطة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، بقيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع الخبز البلدي المدعم عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتوصيله للمنازل داخل مدينة أسيوط بدون بطاقة تموين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبط (حاصل على دبلوم- 27 سنة، مقيم بدائرة شرطة ثان أسيوط) وبحوزته (عدد من أرغفة الخبز "خبز بلدي مدعم" – دراجة نارية تستخدم في توزيع الخبز)، وبمواجهته أقر بتوصيله للمنازل نظير مبلغ مالي، وتحصله على الخبز من صاحب مخبز كائن بذات الدائرة، وأن القائم على إدارة الصفحة شقيق صاحب المخبز وتم ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

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نيابة مخالف مباحث حوادث تحريات استديو مخالف

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