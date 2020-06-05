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اعرف الآن رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في القرعة للهجرة العشوائية باللوتري الأمريكي DV Lottery أمريكا (نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:01 م
الهجرة العشوائية بامريكا 2020
الهجرة العشوائية بامريكا 2020

اعرف الآن رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في القرعة للهجرة العشوائية باللوتري الأمريكي DV Lottery أمريكا (نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021)

هناك العديد من الفرص لكثير من للطلاب الذين يريدون الهجرة إلى أمريكا لاستكمال دراستهم، وتعد تلك الفرص هي من ضمن الفرص "الذهبية" التي لن تتكرر كثيرًا، وفيها ينتظر الطالب موعد ظهور النتيجة لعدة أشهر وهو في حالة من القلق والشغف الشديد لمعرفة قائمة الفائزين في القرعة.

كان من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الطلاب المقبولين الذي سبق لهم التقديم مع نهاية العام الماضي 2019 في شهر مايو الماضي 2020 ولكن نظرًا للظروف الطارئة التي تشهدها البلاد أثر تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم تأجيل موعد الإعلان عن النتيجة ولكن تم تحديد موعد آخر لكي يطمئن المتقدمين، ولذلك توصلنا لموعد رسمي لظهور نتيجة قرعة الهجرة العشوائية وسوف نعرضها عليكم خلال السطور التالية.

نتيجة قرعة الهجرة العشوائية 2020
هناك هناك غقبال كبيرة على عملية التقديم في قرعة الهجرة العشوائية حيث بلغ عدد المتقدمين إلى 50 ألف متقدم، تم الإعلان رسمياً أن نتيجة القرعة والإعلان عن أسماء الفائزين سوف تكون بدايةً من غدًا السبت الموافق 6 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020، وستتوفر النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عليكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتيجة وفي حالة القبول سوف تجد أسمك في القائمة أم قبول أو رفض.

خطوات الاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة أمريكا 2020 – 2021
ينتظر الكثير من الشباب الذين قاموا بالتسجيل في اللوتري الأمريكي للهجرة DV Lottery، ويمكن الحصول على النتيجة عن طريق هذه الخطوات:

- يتم الدخول إلى الرابط الرسمي لموقع نتيجة قرعة الهجرة العشوائية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- ثم يتم النقر على جملة "check status".

- ثم يتم النقر على "continue".

- ثم قم بكتابة رقم التأكيد الذي حصلت عليه يوم التسجيل.

- قم بكتابة اسمك، واسم العائلة، بنفس طريقة كتابته في ورقة التسجيل، وبنفس علامات الترقيم التي يحتوي عليها.

- ثم قم بكتابة تاريخ ميلادك.

- أعد كتابة الكود الذي يظهر أمامك في الصورة.

- ثم قم بالضغط على "submit".

- بعد الخطوات السابقة انتظر النتيجة إما بالقبول أو بالرفض.

اعرف الآن رابط الاستعلام عن اسماء المقبولين في القرعة للهجرة العشوائية باللوتري الأمريكي DV Lottery أمريكا (نتيجة قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا 2021)

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