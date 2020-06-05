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ضبط تشكيل عصابي تخصص في انتحال صفة رجال الشرطة بالمعصرة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل ملابس، مقيم بدائرة القسم بأنه حال تواجده بمسكنه تناهى إلى سمعه صوت طرق على باب الشقة وحال قيامه بفتح الباب فوجئ بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول إلى مسكنه مُنتحلين صفة رجال شرطة بمباحث الأموال العامة وقيامهم بتفتيش الشقة بدعوى حيازته لمبلغ مالي بطريقة غير مشروعة، والاستيلاء منه على مبلغ مالي 36 ألف جنيه، وهاتفه المحمول من داخل الشقة، وعقب ذلك اصطحبوه داخل سيارة أجرة "ميكروباص - لم يتمكن من التقاط أرقامها" ثم تخلوا عنه أعلى الطريق الدائري بنطاق محافظة الجيزة عقب الاستيلاء على المسروقات، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن المتهمين قاموا بإستقلال سيارة أخرى قبل إرتكابهم الواقعة وتبين أن السيارة مستأجرة لأحد المتهمين عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، له معلومات مسجلة وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 6 من العناصر الإجرامية لهم معلومات مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وإلقاء القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة - طبنجة صوت وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحد المتهمين بعلمه بثراء المجني عليه ولذلك اختمرت في ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة" وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه واتفق مع قائد السيارة الميكروباص في ارتكاب الواقعة باستخدام السيارة قيادته نظير تحصله على مبلغ مالي وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي (30 ألف جنيه من متحصلات الواقعة) وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وقيامهم بإتلاف الهاتف المحمول المستولى عليه والتخلص منه بإلقائه بالطريق العام، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة. 

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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