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إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد في الأزبكية (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد بمنطقة الأزبكية بالقاهرة، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، دون وقوع إصابات، ولاقى ذلك استحسان المواطنين متقدمين بالشكر للإدارة العامة للحماية المدنية.

وتبلغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين مُحتجزين داخل مصعد بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بسبب إنقطاع التيار الكهربائي، وعلى الفور إنتقلت قوات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتم التعامل مع البلاغ وإنقاذ المواطنين وإخراجهما من داخل المصعد دون حدوث ثمة إصابات عقب تشغيل المصعد يدويًا.

وقدم المواطنين الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة للبلاغ والحرص على سرعة التجاوب مع بلاغات المواطنين. 

ضبط 4 صنعوا الكمامات من خامات مجهولة

ومن ناحية أخرى، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية باستخدام خامات مجهولة المصدر، وبحوزتهم 59500 كمامة مُعدة للبيع وكمية من أدوات والمواد المستخدمة في التصنيع.

ووردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بإدارة شقق سكنية كائنة بدائرة القسم، كورش لتصنيع الكمامات الطبية بدون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة باستخدام خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط شخصين مقيمان بالقاهرة، حال استقلالهما سيارة ملاكى "ملك المتهم الأول" وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على جوال بلاستيك بداخله كمية من القماش الخاص بتصنيع الكمامات الطبية، وكذا مبلغ مالى (84600) جنيه.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بإدارتهما شقتين بالعقار المُشار إليه كورشة لتصنيع الكمامات الطبية بالاشتراك مع (سيدتين) بدون تصريح من الجهات المختصة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.

وتم بإرشادهما ضبط السيدتين حال تواجدهما داخل الشقتين المشار إليهما وبتفتيشهما عُثر على (59500 كمامة طبية "معدة للبيع" - 21 ألف كمامة طبية "تحت التصنيع" - ماكينة خياطة - 5 لفافات "دعائم بلاستيكية " – أدوات ومواد تستخدم فى التصنيع).

وجاء ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".. وإضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد في الأزبكية (صور)
إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد في الأزبكية (صور)
إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد في الأزبكية (صور)
إنقاذ شخصين مُحتجزين داخل مصعد في الأزبكية (صور)

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بوابة الفجر انقاذ شخصين القاهرة الفجر

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