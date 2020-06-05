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ضبط شخصين بحوزتهما كرتونة من العقاقير المخدرة بشبرا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما 100 أمبول من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد الاتجار. 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) وبحوزتهما (كرتونة صغيرة الحجم بداخلها عدد 10 عبوات من عقار النالوفين 20 مجم المخدر بإجمالى عدد 100 أمبول - مبلغ مالي 16 ألف جنيه ). 

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للعقار المخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص لفتحه ملعب خماسي بالمخالفة لقرار غلق المنشآت الرياضية

وألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بفتح وإدارة ملعب خماسي بالمخالفة لقرار غلق المنشآت الرياضية.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية، من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بفتح وإدارة ملعب خماسي، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وتم غلق الملعب بمعرفة الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، ضبط رجال أمن القاهرة، أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته 15 ألف كمامة مجهولة المصدر بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة خدمة كمين بلبيس بدائرة قسم شرطة السلام ثان من ضبط (فني كهرباء، مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وعثر بحوزته على 40 عبوة كمامات طبية بإجمالى 15000 كمامة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة مستغلًا الظروف والأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما متابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا

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