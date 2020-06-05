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"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
نفت النائية ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ما يتردد بشأن تأجيل امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في الموعد المعلن عنه وهو 21 يونيو.

وأشارت "ماجدة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أنه تم مراجعة كافة الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لجان الامتحانات، منوهة بأن الاجراءات الوقائية المطبقة ستكون مشددة ولا داعي لقلق أولياء الأمور والطلاب.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن تأجيل الامتحان ليس له جدوى، حيث أن موعد انتهاء أزمة كورونا غير معروف، فضلا على أنه تم إتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة الطلاب.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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