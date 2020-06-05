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ضبط متهم لمحاولته تهريب 25 كيلو حشيش بالسويس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:38 ص
المتهم والمضبوطات
المتهم والمضبوطات
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لمحاولته تهريب 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشيهد أحمد حمدى. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إعتزام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة جنوب سيناء) نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، وإعداد وتجهيز مخزن سرى معد خصيصًا بالسيارة قيادته.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة قيادته فى كمين أعد له بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، وبحيازته (252 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25،200 كيلو جرام) مخبأة داخل مخزن سرى خلف التجويف المخصص للإطار الإحتياطى للسيارة ( مبلغ مالى - عدد 2 هاتف محمول).
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1764000 واحد مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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ومن ناحية أخرى، نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط 3 من العناصر الإجرامية في "الإسكندرية والبحيرة"، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش. 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة رفح بمحافظة شمال سيناء – مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي) تخصص في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 15 كيلو جرام"، مبلغ مالي، هاتف محمول).

كما تابعت الإدارة نشاط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية) تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبو حمص بمحافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة، وبحوزتهما (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 5 كيلو جرام"، مبلغ مالي، عدد 3 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و400 ألف جنيه.

فيما تمكنت الأجهزة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 50 طربة لمخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة في كمين أعد له بالطريق الدولي الساحلي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش "وزنت 12،500 كيلو جرام"- مبلغ مالي - هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (650000 ستمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

وجاء ذلك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة منافذ التهريب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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