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سنغافورة تسجل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الجمعة، 261 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا المستجد، وهي أقل زيادة في الدولة المدينة منذ نحو شهرين، ليصل العدد إلى 37183 حالة.

وقالت وزارة الصحة، إن انخفاض عدد الحالات يرجع جزئيا إلى حقيقة أنه تم إجراء عدد أقل من اختبارات المسح، كما أوردت وكالة "رويترز".

وتخطط سلطات سنغافورة لإطلاق جهاز قابل للارتداء قريبًا لتتبع الاتصال التفاعلي بفيروس كورونا المستجد، إذا نجح، سيتم توزيعه على جميع سكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة.

وأبلغ وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، البرلمان، اليوم الجمعة: "نعمل على التطوير وسنطرح قريبًا جهازًا محمولًا يمكن ارتداؤه ... لن يعتمد على امتلاك هاتف ذكي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "بالاكريشنان": "إذا كان هذا الجهاز المحمول يعمل. يمكننا بعد ذلك توزيعه على الجميع في سنغافورة ... سيكون هذا أكثر شمولاً، وسيضمن حماية كل منا".

لقد طورت الدولة-المدينة بالفعل تطبيق الهاتف الذكي الأول من نوعه لتحديد وتنبيه الأشخاص الذين تفاعلوا مع حاملات الفيروس، لكن تقنية البلوتوث تعاني من مواطن الخلل ولا يتم استخدام التطبيق على نطاق واسع.

وقد قال "بالاكريشنان" الشهر الماضي في مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا"، إن الجهاز الجاري تطويره يمكن ارتداؤه على الحبل أو الاحتفاظ به في حقيبة يد وسيتم تشغيله بالبطارية.

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