رئيس مركز إبشواي: حظر 4 أسواق واستئناف أعمال بناء مدرسة بالسنجا

تفقد الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة إبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، أعمال مشروع إنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية السنجا، كان العمل بها متوقفا منذ سنوات عديدة، موجها بإنهاء الأعمال خلال الثلاث أشهر القادمة والتي بدأت منذ بداية شهر ٣ الماضي، كما سيتم إنشاء مدرسة لغات مجاورة لتلك المدرسة، وذلك بحضور المهندس أحمد علاء، شركة العشري للمقاولات القائمة بالتنفيذ.





وتابع، حظر ومنع انعقاد 4 أسواق أسبوعية بالمدينة والقرى، واستمرار حظر سوق الماشية بالمدينة وحظر السوق الأسبوعي بقرية أبو شنب، وحظر السوق الأسبوعي بشكشوك، كما تم حظر ومنع انعقاد السوق الأسبوعي بمدينة إبشواي.





وفور تسرب بعض المخالفين وجه مراد مسعود، رئيس المركز بمنع التجمعات وفض الباعة أولا بأول وذلك بحضور قوة مرافقة من مركز شرطة إبشواي بقيادة العميد محمد جلال، مأمور مركز إبشواي، وتم مصادرة بضائع المخالفين، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة، "إيد واحدة ضد كورونا" المستجد على البلاد، والتي أطلقها الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وتنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، والوقاية منه والحد من انتشاره بعدم التجمعات والتكدسات تجنبًا لانتشار بالفيروس بين المواطنين بالمحافظة.





كما تفقد رئيس مدينة إبشواي، موقع سوق المواشي الجديد الذي سوف يتم نقله خلال الأيام القادمة خارج المدينة ومعاينة موقع استكمال السور الخاص بالسوق وتمهيد الأرض وإنهاء الأعمال على وجه السرعة.





وكذلك تفقد رئيس مركز ومدينة إبشواي، الأعمال الصناعية بالطريق الدائري لتغطية عدد ٥ مساقي خاصة وتمهيد الطريق، ذلك بحضور مهندسة شيماء أبو الغيط مديرة المشروعات بالإدارة الهندسية.



