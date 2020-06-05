قصة قتل الضمير.. تصفية أنثي فيل بوجبة مفرقعات في الهند

حادث مأساوي بالهند، شغل السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعدما تعرضت أنثى فيل للموت مفخخه بعد أن تناولت فاكهة بألعاب نارية، نتج عنها أنها رحلت عن الحياة وسط حزن من رأى هذا المشهد.





وتفاعل عدد من المشاهير مع الحادث الذي أغرق صوره مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الواقعة، ووضع إجراءات جديدة تمنع وقوع مثل تلك الحوادث التي وصفوها بغير الإنسانية مرة آخرى، خاصة وأن تلك الواقعة تدخل فيها أسلوب البشر بشكل مباشر، حيث يستخدم المزراعين المتفجرات في حماية محاصيلهم من الحيوانات، لذا جاءت تلك الانتفاضة على السوشيال مديا في محاولة لوضع إجراءات أو قوانين تمنع مثل تلك التصرفات من المزارعين.





وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن ذلك الحادث الأليم الذي شغل السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية:





- أنثى فيل حامل نفقت بعدما تناولت فاكهة مليئة بمفرقعات وذلك في جنوب الهند.





- القصة بدأت في 27 مايو الماضي عندما دخلت قرية قريبة من متنزه سايلنت فاليه الوطني في ولاية كيرالا الهندية باحثة عن طعام، لكنها تناولت على الأرجح فاكهة أناناس تحوي مفرقعات أدت إلى نفوقها.





- روى مسئولون هنود اللحظات الأخيرة في حياة أنثى الفيل، مؤكدين أن فاكهة الأناناس المليئة بالمفرقعات انفجرت في فمها ما تسبب بتعرضها لإصابات خطرة.





- نجوم هوليود عبروا عن غضبهم لما حدث مع أنثى الفيل وكان على رأسهم فيرات كوهلى، أنوشكا شارما، شرادها كابور، ورانديب هودا، وجون أبراهام، وأكشاى كومار، وطالبوا خلال تدوينات على السوشيال ميديا بإجراءات ضد القسوة على الحيوانات.





- وهناك طريقة آخرى اعتمد عليها رسامي الكاركتير للتعبير عن تصامنهم مع أنثى الفيل حيث قام عدد كبير من الفنانين بالتضامن مع أنثى الفيل، برسومات كاريكاتير اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غصبهم.





يذكر أن هناك عادات خطيرة يعتمد عليها الهنود كأن يضع القرويين الذين يسكنون في المنطقة مفرقعات في الفاكهة لحماية محاصيلهم من الحيوانات البرية، أو يلجأون إلى نصب أسوار مكهربة بهدف تحويل مسار الأفيال من حقولهم الواقعة قرب الغابات.



