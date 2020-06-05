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قصة قتل الضمير.. تصفية أنثي فيل بوجبة مفرقعات في الهند
الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:17 ص
أحمد القاسم
حادث مأساوي بالهند، شغل السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، بعدما تعرضت أنثى فيل للموت مفخخه بعد أن تناولت فاكهة بألعاب نارية، نتج عنها أنها رحلت عن الحياة وسط حزن من رأى هذا المشهد.
وتفاعل عدد من المشاهير مع الحادث الذي أغرق صوره مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه تلك الواقعة، ووضع إجراءات جديدة تمنع وقوع مثل تلك الحوادث التي وصفوها بغير الإنسانية مرة آخرى، خاصة وأن تلك الواقعة تدخل فيها أسلوب البشر بشكل مباشر، حيث يستخدم المزراعين المتفجرات في حماية محاصيلهم من الحيوانات، لذا جاءت تلك الانتفاضة على السوشيال مديا في محاولة لوضع إجراءات أو قوانين تمنع مثل تلك التصرفات من المزارعين.
وفيما يلي يرصد "الفجر" أبرز المعلومات عن ذلك الحادث الأليم الذي شغل السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية:
- أنثى فيل حامل نفقت بعدما تناولت فاكهة مليئة بمفرقعات وذلك في جنوب الهند.
- القصة بدأت في 27 مايو الماضي عندما دخلت قرية قريبة من متنزه سايلنت فاليه الوطني في ولاية كيرالا الهندية باحثة عن طعام، لكنها تناولت على الأرجح فاكهة أناناس تحوي مفرقعات أدت إلى نفوقها.
- روى مسئولون هنود اللحظات الأخيرة في حياة أنثى الفيل، مؤكدين أن فاكهة الأناناس المليئة بالمفرقعات انفجرت في فمها ما تسبب بتعرضها لإصابات خطرة.
- نجوم هوليود عبروا عن غضبهم لما حدث مع أنثى الفيل وكان على رأسهم فيرات كوهلى، أنوشكا شارما، شرادها كابور، ورانديب هودا، وجون أبراهام، وأكشاى كومار، وطالبوا خلال تدوينات على السوشيال ميديا بإجراءات ضد القسوة على الحيوانات.
- وهناك طريقة آخرى اعتمد عليها رسامي الكاركتير للتعبير عن تصامنهم مع أنثى الفيل حيث قام عدد كبير من الفنانين بالتضامن مع أنثى الفيل، برسومات كاريكاتير اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعى للتعبير عن غصبهم.
يذكر أن هناك عادات خطيرة يعتمد عليها الهنود كأن يضع القرويين الذين يسكنون في المنطقة مفرقعات في الفاكهة لحماية محاصيلهم من الحيوانات البرية، أو يلجأون إلى نصب أسوار مكهربة بهدف تحويل مسار الأفيال من حقولهم الواقعة قرب الغابات.
خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
تسجيل 1152 حالة جديدة مصابة بكورونا و38 حالة وافاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 29767 حالة و1126 وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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