إصابة نائب رئيس جامعة طنطا وزوجته بفيروس كورونا

كشف مصدر مطلع من داخل جامعة طنطا، عن إصابة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث بفيروس كورونا وزوجته، وذلك بعد ظهور الأعراض عليهما، حيث يخضع الاثنان حاليا للعزل المنزلي، وتلقي العلاج بجانب الملاحظة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، داخل جامعة طنطا من تعقيم وتطهير وتلك الإجراءات تتم بشكل مستمر ويومي .

يشار إلى أن الدكتور "عكاشة" ملتزم بالإجراءات الوقائية منذ بدء الجائحة وأهمها ارتداء الكمامة بشكل مستمر، وتم التنبيه على المخالطين من أبناء الجامعة بضرورة التوجه الى المستشفيات في حالة ظهور أي أعراض عليهم.

تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا.. و38 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





وأكد، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.





وأشار متحدث الوزارة، إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.



