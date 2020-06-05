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عمرو سمير عاطف يتصدر استفتاء "الفجر الفني" 5 يونيو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر الفني"، غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.


وحصد المؤلف عمرو سمير عاطف، في استفتاء "الفجر الفني"، على نسبة مرتفعة من الأصوات بقائمة أفضل مؤلف في دراما رمضان 2020، وبلغ عدد الأصوات 6712 صوتًا، ما يعادل 10.37% اليوم الجمعة الموافق 5 يونيو ويليه أيمن بهجت قمر.

وألف عمرو سمير عاطف مسلسل "النهاية" الذي حقق نجاحاً كبيرًا ونال حب وإعجاب الجمهور، وهذه هي عادة السيناريست عمرو سمير عاطف في أعماله الرائعة التي تجذب الجميع لمتابعتها ويحبوها بشدة.

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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