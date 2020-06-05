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عمدة مينيابوليس ينهمر بالبكاء خلال جنازة الأمريكي فلويد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:42 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات

انهمرت دموع عمدة مينيابوليس وهو يركع بجانب النعش لجورج فلويد خلال مراسم الجنازة، حيث شوهد العمدة جاكوب فراي وهو يسند رأسه على يده ويبكي أمام نعش المقتول جورج فلويد البالغ 46 عاما.

وحدثت اللحظة العاطفية في الدقائق التي سبقت الخدمة في جامعة نورث سنترال، حيث ألقى القس خطابا، داعياً السود إلى مطالبة: "ارفعوا ركبتيكم عن أعناقنا".

هذا وأظهر تشريح الجثة الجديد الذي صدر أمس الخميس، أن جورج فلويد، الذي أثار موته في حجز الشرطة احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، انه كان مصابًا بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته شبكة "سي ان ان".

وذكر التقرير، أن مسحة الأنف بعد الوفاة كانت "إيجابية لـ 2019-nCoV RNA"، باستخدام مصطلح آخر لنوع الفيروس التاجي الذي يسبب Covid-19.

قال كبير الفاحصين الطبيين الدكتور أندرو بيكر إن نوع الاختبار الذي أجري لتشريح الجثة، المسمى PCR، يمكن أن يُظهر نتيجة إيجابية "لأسابيع بعد ظهور المرض السريري وحله".

ونتيجة لذلك، قال بيكر: " تعكس نتيجة تشريح الجثة على الأرجح إيجابية PCR عديمة الأعراض ولكن المستمرة من الإصابة السابقة" - مما يعني أن الفيروس لم يلعب دورًا معروفًا في وفاة فلويد وأنه من غير المحتمل أن يكون معديًا.

واندلعت احتجاجات مناهضة للعنصرية واشتباكات مع الشرطة في العديد من المدن الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، أعزل السلاح، خنقا تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس أثناء عملية الاحتجاز يوم 25 مايو الماضي. 

وتحول هذا الحدث إلى مظاهرات واسعة النطاق، ليس فقط في الولايات المتحدة بل وفي مدن العالم، لينضم الآلاف إلى المسيرات التضامنية مع قضية "جورج فلويد".

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