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العين الإماراتي يرد رسميًا على أنباء المفاوضات مع ثنائي الأهلي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:02 ص
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
انتشرت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية، حول اهتمام نادي العين الإماراتي بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي، لقيادة الفريق في الفترة القادمة، خاصة وأن المدرب لم يجدد عقده مع القلعة الحمراء حتي الآن.

ونفي ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين الإماراتي أنباء المفاوضات مع "فايلر" لقيادة الفريق، كما نفي الأنباء المتداولة بخصوص اهتمام النادي بالتعاقد مع التونسي على معلول الظهير الأيسر للأحمر لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وقال "العويس" في تصريحات صحفية نقلها الحساب الرسمي لنادي العين الإماراتي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": ” مدافع الأهلي المصري علي معلول لم يدخل القائمة الخاصة بخيارات مدرب العين ولم نفكر في السويسري رينيه فايلر”.

واتفق النادي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر على تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر، والاستمرار بالموسم المقبل، ورحب المدرب بالبقاء داخل القلعة الحمراء، لرغبته في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق.

وينتظر "فايلر" فتح المجال الجوي للسفر إلي سويسرا لاستطلاع رأي اسرته بخصوص تمديد تعاقده مع الأهلي والاستمرار في مصر قبل الإعلان بشكل رسمي عن تجديد تعاقده مع الفريق الأحمر.

واستقر المدرب على البقاء في النادي الأهلي الموسم المقبل، ولا يفكر اطلاقا في الرحيل عن الفريق مهما كانت الإغراءات، خاصة وأنه يشعر بالراحة داخل جدران القلعة الحمراء، كما أنه قريبا من التتويج باللقب الإفريقي، بعدما وصل بالفريق للدور نصف النهائي للبطولة.

من ناحية أخري يتمسك النادي الأهلي ببقاء على معلول نجم الفريق داخل القلعة الحمراء بالموسم المقبل، ويرفض مناقشة عروض رحيله عن الفريق الأهلاوي اطلاقا، خاصة وأنه من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني.

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