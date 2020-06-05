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جريزمان يكشف عن وجهته المقبلة بعد برشلونة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:00 ص
جريزمان
جريزمان
وكالات

كشف أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا لكرة القدم، عن أمله في إنهاء مسيرته الاحترافية في الدوري الأمريكي.

وقال غريزمان الذي يستعد مع النادي الكاتالوني لاستئناف "الليغا" المعلقة منذ مارس  الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، في تصريح لصحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية: "الفوز بالليغا ودوري أبطال أوروبا مع برشلونة هو حلم، وهدفي أيضاً".

وأضاف: "بعدما فزنا بها، ومهما حدث، هناك كأس عالم أخرى (يجب الفوز بها)، وبعد ذلك الدوري الأمريكي للمحترفين".

وتابع: "لا أعرف أي فريق، لكنني أريد حقاً أن ألعب في الدوري الأمريكي، بالنسبة لي، هدفي إنهاء مسيرتي في الولايات المتحدة، مع إمكانية اللعب بشكل جيد وأن أكون صفوف فريق ينافس من أجل اللقب".

وكان غريزمان تطرق قبل عامين لرغبته في إنهاء مسيرته في أمريكا الشمالية، مشيراً إلى تفضيله لوس أنجليس وميامي مستبقاً المشروع الذي أسسه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام هذا العام بجعله إنتر ميامي يشارك للمرة الأولى في مارس   الماضي في الدوري الأمريكي للمحترفين الذي توقف بسبب فيروس كورونا المستجد بعد مرحلتين فقط.


وانتقل غريزمان الصيف الماضي إلى صفوف برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد لكنه لم يقدم حتى الآن المستوى الذي برز به مع الممثل الثاني للعاصمة الإسبانية.


ويستأنف الدوري الإسباني في 11 يونيو  الحالي إذ تتبقى 11 مرحلة على نهاية الموسم، ويتصدر بيرشلونة الترتيب بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

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