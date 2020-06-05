أشارت تقارير صحفية تركية، أن نادي فنربخشة التركي، يرغب في التعاقد مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.





وبحسب صحيفة "فوتوماك" التركية، فإن فنربخشة يرغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الفترة المقبلة، في ظل المنافسة الشرسه مع جالطة سراي.





وتابعت الصحيفة، أن فنربخشة أرسل عرض إلى أستون فيلا من أجل استعاره تريزيجيه، وفي انتظار رد نادي أستون فيلا.





وأشارت الصحيفة، أن فنربخشة يرغب في وضع بند يتيح له إمكانية شراء تريزيجيه بعد نهاية مدة إعارته.

وشارك تريزيجيه في 31 مباراة مع أستون فيلا، في جميع البطولات هذا الموسم، تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 أخرين.





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دخل فريقا جالاتا سراي وفنربخشة قطبا الكرة التركية،في صراع شرس لضم الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "فاناتيك" التركية، عن اهتمام فنرباهتشة والمُلقب بـ الكناري بخدمات تريزيجيه والتواصل مع وكيله لبدء محادثات مبدئية، وكذلك تدخل فريق جالاتا سراي للفوز بمجهودات الدولي المصري.

وأضاف التقرير أن الدولي المصري يمتلك شرطا جزائيا بقيمة 8 مليون يورو في عقده يُفعّل إذا هبط أستون فيلا من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولعب لاعب الأهلي المصري السابق، الموسم قبل الماضي لفريق قاسم باشا التركي وقدم معه مردود مميز ساهم في انتقاله هذا الموسم للدوري الإنجليزي في صفوف فريق استون فيلا.

ويعد تريزيجيه واحد من اهم لاعبي المنتخب المصري وظهر بشكل مميز في كأس الامم الافريقية الاخيرة والتي اقيمت في مصر وتوج بها المنتخب الجزائري علي حساب السنغال.



