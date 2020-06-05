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"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالحى الحكومى والحى السكنى الثالث(R3)، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.
وتفقد المهندس جمال طلعت، أعمال البنية التحتية بالحى الحكومى، حيث يجرى تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة الوزارات، وكذا  أعمال شبكات المرافق بباقى المناطق.

كما تفقد المهندس جمال طلعت، الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني R3 وكذا أعمال تنسيق الموقع، وتشطيب الوحدات السكنية بالحى.

وأكد المهندس جمال طلعت، على مسئولى  الشركات المنفذة للمشروعات، سرعة الإنجاز وتكثيف العمل بالمشروعات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية.

"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية
"المجتمعات العمرانية" تتفقد سير العمل بالحيين الحكومى والسكنى بالعاصمة الإدارية

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