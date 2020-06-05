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الصين: لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي خلق عقبات لوسائل الإعلام

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في الصين، اليوم الجمعة، أنه يجب على شركات وسائل التواصل الاجتماعي ألا تضع بشكل انتقائي عقبات أمام وكالات الإعلام، ردًا على قرار Facebook Inc ببدء تصنيف المؤسسات الإعلامية التي تسيطر عليها الدولة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، للصحفيين خلال مؤتمر صحفي يومي، إن أي وكالة إعلامية تعمل وفقًا للقوانين ذات الصلة في مختلف الدول يجب أن تعامل على قدم المساواة، كما أوردت وكالة "رويترز".

ووفقًا لقائمة جزئية قدمها Facebook، ستطبق أكبر شبكة اجتماعية في العالم على المطبوعة سبوتنيك الروسية، وتلفزيون إيران برس، وشينخوا نيوز الصينية.

وقد أعلنت السلطات الصينية يوم الخميس، أنها ستسمح اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل لكلّ شركات الطيران الأجنبية الممنوعة حاليًا من السفر إلى الصين بسبب تدابير مكافحة كورونا بأن تسيّر رحلة واحدة أسبوعيًا من هذا البلد وإليه، في خطوة لرفع الحظر المفروض على شركات النقل الجوي الأمريكية. 

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل الأمريكية عزمها على منع شركات طيران صينية من السفر إلى الولايات المتحدة بسبب رفض بكين السماح للشركات الأميركية باستئناف رحلاتها إلى الصين.

وأفاد بيان صادر هيئة تنظيم النقل الجوي أنه سيكون بمقدور كلّ شركات الطيران الأجنبية أن تسيّر اعتبارًا من 8 يونيو الجاري رحلة واحدة إلى الصين ويجب أن يخضع كل الركاب لفحص طبي عند وصولهم إلى الصين.

وبينت أنه يمكن لأي شركة طيران تسيير رحلة ثانية كل أسبوع إذا أثبتت الفحوص عدم إصابة أي من المسافرين على متنها بـ (كوفيد 19) لثلاثة أسابيع على رحلاتها القادمة من مكان واحد.
وخفضت الصين بشكل كبير في نهاية مارس رحلاتها الجوية مع العالم خوفًا من قدوم مصابين جدد من الخارج.



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