وفاة شخص جراء غرق سفينة إيرانية بمدخل ميناء البصرة





أعلنت شركة موانىء العراق، اليوم الجمعة، عن غرق سفينة إيرانية محملة بمواد بناء الليلة الماضية بمدخل خور عبد الله الملاحى العراقى فى محافظة البصرة، ما أدى الى وفاة شخص وانتشال أربعة أحياء، فيما لا يزال البحث مستمرًا عن بقية طاقم السفينة.





قال المدير العام لشركة الموانىء العراقية، أثيل الكنانى، "إن سفينة إيرانية تحمل اسم (بهبهان) محملة بحوالى 850 طنًا من مادة السيراميك، يعتقد بأنها محملة بأكثر من طاقتها إضافة الى سوء التحميل أدى إلى غرقها في المياه الاقليمية بمدخل ميناء بمحافظة البصرة جنوبى العراق الليلة الماضية"، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب. أ".





وأضاف الكنانى خلال تصريحات صحفية، أن "سفن الإنقاذ العراقية هرعت لإنقاذ طاقم السفينة المنكوبة، وتمكنت من انتشال أربعة أحياء والخامس متوف، ومازال البحث مستمر لانتشال باقى البحارة".





وأكد أنه، "تم تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق فى موضوع الحادثة لبيان أسبابها، رغم أن هذه الحوادث البحرية اعتاد وقوعها فى مختلف الأوقات والأماكن، وأن حركة الملاحة والبواخر لم تتأثر بحادثة غرق السفينة الإيرانية".