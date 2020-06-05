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بعد وفاته.. اعرف أبرز المعلومات عن الفنان محمود الشوربجي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:33 ص
الفنان محمود الشوربجي
الفنان محمود الشوربجي
توفى الفنان محمود الشوربجي، أمس الخميس الموافق 4/6/2020، عن عمر ناهز 67 عامًا، وتم دفن الجثمان بمدافن الأسرة، وفي السطور التالي سنستعرض لكم متابعينا الكرام أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود الشوربجي:-

- هو من مواليد 26 أبريل 1953.

- لم يكن له بطولة مطلقة، ولكنه كان يظهر كعنصر مساعد للنجوم، وبرز فى جميع الأدوار التى قدمها خلال مشواره الفنى، حيث قدم ما يقرب من 120 عملاً فنياً .

- كان ظهوره الأول من خلال مسلسل "ذئاب الجبل" منذ 25 عاما، ليقدم من بعدها 4 أعمال سينمائية أبرزها فيلمي "كراملة" و"مغلف بالشيكولاته".

- ابتعد عن العمل الفني لمدة تزيد عن 11 عاماً .

- عاد في عام 2006 من خلال مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية"، ومسلسل "القاهرة ترحب بكم" و"القاهرة 2000"

- شارك فى عدة أعمال "العراف، بنت اسمها ذات، العقرب، هوجان، زلزال، الدولى، حكايتى، بحر، الوصية، بالحجم العائلى، لدينا أقوال أخرى، طلعت روحى، الزيبق، الجماعة، حكايات بنات، الطوفان، لأعلى سعر".

- شارك محمود الشوربجي فى سباق دراما رمضان الماضى، فى عدة أعمال هى "الفتوة" للنجم ياسر جلال، "اللعبة" لشيكو وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين فى الصندوق" للفنان حمدى الميرغنى، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

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