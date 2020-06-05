بعد وفاته.. اعرف أبرز المعلومات عن الفنان محمود الشوربجي

توفى الفنان محمود الشوربجي، أمس الخميس الموافق 4/6/2020، عن عمر ناهز 67 عامًا، وتم دفن الجثمان بمدافن الأسرة، وفي السطور التالي سنستعرض لكم متابعينا الكرام أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود الشوربجي :-





- هو من مواليد 26 أبريل 1953.





- لم يكن له بطولة مطلقة، ولكنه كان يظهر كعنصر مساعد للنجوم، وبرز فى جميع الأدوار التى قدمها خلال مشواره الفنى، حيث قدم ما يقرب من 120 عملاً فنياً .





- كان ظهوره الأول من خلال مسلسل "ذئاب الجبل" منذ 25 عاما، ليقدم من بعدها 4 أعمال سينمائية أبرزها فيلمي "كراملة" و"مغلف بالشيكولاته".





- ابتعد عن العمل الفني لمدة تزيد عن 11 عاماً .





- عاد في عام 2006 من خلال مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية"، ومسلسل "القاهرة ترحب بكم" و"القاهرة 2000"





- شارك فى عدة أعمال "العراف، بنت اسمها ذات، العقرب، هوجان، زلزال، الدولى، حكايتى، بحر، الوصية، بالحجم العائلى، لدينا أقوال أخرى، طلعت روحى، الزيبق، الجماعة، حكايات بنات، الطوفان، لأعلى سعر".



