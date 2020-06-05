فنزويلا تحث فرنسا على تسليم زعيم المعارضة خوان جوايدو

أكد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا يوم الخميس، شائعات سابقة بأن الرئيس المؤقت وزعيم المعارضة خوان جوايدو كانا في السفارة الفرنسية في كاراكاس، وقال، إن الحكومة تنتظر تسليمه.





وأضاف الوزير مستبعدًا الاعتقال بالقوة: "لا يمكننا الدخول إلى مقر سفارة أي دولة على الإطلاق، في هذه الحالة إسبانيا أو فرنسا ... ونأمل أن تلتزم هذه الحكومات بقوانين الدولة المضيفة، في هذه الحالة فنزويلا، وأن تسلم الهاربين من العدالة إلى السلطات الفنزويلية"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".





وأشار "أرياسا" إلى الوضع بأنه "غير منتظم للغاية"، مضيفًا، أنه "عار على الدبلوماسية الإسبانية، من العار على دبلوماسية فرنسا ما حدث وستتسبب في خسائرها في القريب العاجل".





ووفقًا للوزير، كان خوان جوايدو مشاركًا مباشرًا في عملية جدعون، وهي محاولة غزو بحري تضمنت خططًا لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.





وفي حديثه عن السفارة الإسبانية، أكد المسؤول أن ليوبولدو لوبيز، وهو شخصية قيادية معارضة أخرى، كان في مقر إقامة السفير الإسباني منذ أكثر من عام. وبالإشارة إليه كزعيم "جوايدو" المزعوم والعقل المدبر لعملية جدعون، زعم "أرياسا" أن "لوبيز" يواصل المشاركة في مؤامرة ضد الحكومة الحالية.





تعد فرنسا وإسبانيا من بين أكثر من 50 دولة تعترف بـ"جوايدو" رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.



