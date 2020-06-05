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شاهد.. لقاء خاص مع أسرة الشهيد العقيد رامي حسنين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقررا خاصا يتضمن لقاءً مع أسرة الشهيد العقيد رامي حسنين.

وقال محمد حسنين، والد الشهيد، إن أصدقاء ابنه كانوا يحبونه بشدة، وينتظرونه حتى يقضون وقتا معه، لافتا إلى أن نجله كان قوي العزم والبنية، معلقا: "رامي وهو بيكشف فالكلية الحربية رئيس الكومسيون الطبي شده من وسط الصف ورفع إيده وقال ليه الكلية الحربية تنحرم من واحد زي ده".

ومن ناحيتها قالت الدكتورة رشا فريد، أرملة العقيد رامي حسنين، إن الشهيد كان زوجا مثاليا ومتعاونا، ومثال للطيبة والحنية، وكان أبا رائعا، مضيفة: "منسي زي رامي زي شبراوي.. وزوجات الشهداء عاشوا نفس الوضع مع اختلاف الأسماء".

وأسفر استطلاع للمنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون برئاسة المنتج والروائي نور الحراكي، عن أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك 2020، عن اختيار مسلسل "الاختيار" الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، كأفضل مسلسل مصري لعام 2020.

وكشف الاستطلاع، الذي استمر لمدة عشرة أيام بمشاركة آلاف الأشخاص من مختلف الدول العربية، أن مسلسل "سوق الحرير" بطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار كأفضل مسلسل سوري، والذي تم اختيار مخرجه الكبير مؤمن الملا كأفضل مخرج سوري لعام 2020، والنجمة السورية وفاء موصلي كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل، وكذلك النجمة التونسية دارين حداد تم اختيارها أفضل ممثلة عن دورها كطبيبة مصرية في "سوق الحرير".

وتم اختيار الفنان أحمد زاهر أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، وتكريم الفنانة روجينا كأفضل ممثلة في نفس المسلسل، وكذلك مخرج العمل محمد سامي كأفضل مخرج مصري.

ومن جانبه، قال الروائي والمنتج نور الحراكي رئيس المنتدى، إن هذا الاستطلاع يقوم به المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون كل عام لاختيار أفضل نجوم الفن والثقافة في العالم العربي، ويتم تكريمهم في احتفالية ضخمة تقام في أحد أكبر وأشهر فنادق القاهرة.

ونوه إلى أن المنتدى أقام في مصر ثلاث دورات تم تكريم كبار النجوم فيها، منهم الفنانين ياسر جلال وماجد المصري وفيفي عبده ووفاء عامر وروجينا وشيرين وسميرة عبد العزيز ومادلين طبر، والإعلامية الكويتية حليمة بولند والمؤلف بهاء الدين والمنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.

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