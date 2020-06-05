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شاهد.. لقاء خاص مع أسرة الشهيد العقيد رامي حسنين
الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:29 ص
هدى عبدالرازق
عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقررا خاصا يتضمن لقاءً مع أسرة الشهيد العقيد رامي حسنين.
وقال محمد حسنين، والد الشهيد، إن أصدقاء ابنه كانوا يحبونه بشدة، وينتظرونه حتى يقضون وقتا معه، لافتا إلى أن نجله كان قوي العزم والبنية، معلقا: "رامي وهو بيكشف فالكلية الحربية رئيس الكومسيون الطبي شده من وسط الصف ورفع إيده وقال ليه الكلية الحربية تنحرم من واحد زي ده".
ومن ناحيتها قالت الدكتورة رشا فريد، أرملة العقيد رامي حسنين، إن الشهيد كان زوجا مثاليا ومتعاونا، ومثال للطيبة والحنية، وكان أبا رائعا، مضيفة: "منسي زي رامي زي شبراوي.. وزوجات الشهداء عاشوا نفس الوضع مع اختلاف الأسماء".
وأسفر استطلاع للمنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون برئاسة المنتج والروائي نور الحراكي، عن أفضل الأعمال الدرامية التي عرضت في شهر رمضان المبارك 2020، عن اختيار مسلسل "الاختيار" الذي لعب بطولته الفنان أمير كرارة، كأفضل مسلسل مصري لعام 2020.
وكشف الاستطلاع، الذي استمر لمدة عشرة أيام بمشاركة آلاف الأشخاص من مختلف الدول العربية، أن مسلسل "سوق الحرير" بطولة النجوم بسام كوسا وسلوم حداد وكاريس بشار كأفضل مسلسل سوري، والذي تم اختيار مخرجه الكبير مؤمن الملا كأفضل مخرج سوري لعام 2020، والنجمة السورية وفاء موصلي كأفضل ممثلة عن دورها في المسلسل، وكذلك النجمة التونسية دارين حداد تم اختيارها أفضل ممثلة عن دورها كطبيبة مصرية في "سوق الحرير".
وتم اختيار الفنان أحمد زاهر أفضل ممثل عن دوره في مسلسل "البرنس"، وتكريم الفنانة روجينا كأفضل ممثلة في نفس المسلسل، وكذلك مخرج العمل محمد سامي كأفضل مخرج مصري.
ومن جانبه، قال الروائي والمنتج نور الحراكي رئيس المنتدى، إن هذا الاستطلاع يقوم به المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون كل عام لاختيار أفضل نجوم الفن والثقافة في العالم العربي، ويتم تكريمهم في احتفالية ضخمة تقام في أحد أكبر وأشهر فنادق القاهرة.
ونوه إلى أن المنتدى أقام في مصر ثلاث دورات تم تكريم كبار النجوم فيها، منهم الفنانين ياسر جلال وماجد المصري وفيفي عبده ووفاء عامر وروجينا وشيرين وسميرة عبد العزيز ومادلين طبر، والإعلامية الكويتية حليمة بولند والمؤلف بهاء الدين والمنتج الكبير إبراهيم أبو ذكري رئيس اتحاد المنتجين العرب.
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