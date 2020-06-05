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شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يعلقان على وقوع خلافات ومشادات بينهما

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:25 ص
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب | علقا الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب، أمس الخميس الموافق 4/6/2020، على وقوع خلافات ومشادات وصلت إلى التراشق بالألفاظ خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وجود خلاف حاد بينهما قد يصل إلى الطلاق.

ونفى حسام حبيب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود خلافات مع زوجته شيرين عبد الوهاب، مستعينًا بآية قرآنية في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مغردًا: "فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا".

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابها الرسمي على "بموقع التغريدات تويتر": "قريت أخبار أو بمعنى أصح شائعات ملهاش أي أساس من الصحة ومش مظبوطة بالمرة.. بحبك يا صاحبي".

فيما أكد محمد شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء أمس الخميس أن شقيقته شيرين عبد الوهاب وزوجها في منزلهما الآن، قائلا: "حسام وشيرين في بيتهما الحمد لله.. اطمنوا"، مازحًا: "يارب اللي بيطلع الشائعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب".

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تشاجرا مع بعضهما البعض، ووصل الأمر إلى التراشق بالألفاظ، فيما استعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.‏

كانت النجمة شيرين عبد الوهاب قد ظهرت بوزن زائد فى أحدث ظهور لها على ‏مواقع التواصل الاجتماعى منذ فترة كبيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة ‏لها، وكالعادة أعادت الصورة الكلام مرة أخرى على احتمالية حمل شيرين بسبب ‏ظهورها بوزن زائد غير معتاد عليها، لكن رجح بعض المعلقين أن يكون وزنها نتيجة ‏الجلوس فترة طويلة فى البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات، بسبب العزل ‏المنزلى الناتج عن الإجراءات الاحترازية المقررة فى أغلب البلدان لمواجهة انتشار ‏فيروس كورونا.

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