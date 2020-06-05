البورصات الأوروبية تتعافي فى التعاملات الصباحية

تعافت البورصات الأوروبية في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، إذ غذى تحفيز ضخم من البنك المركزي الأوروبي الآمال بتعاف اقتصادي أسرع وتيرة، مما وضع المؤشرات القياسية على مسار تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.









وربح المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، بقيادة قفزة في أسهم البنوك بنسبة ثلاثة بالمئة. كما صعدت قطاعات التأمين وصناعة السيارات والسفر ما يزيد عن اثنين بالمئة.









وارتفعت أسواق الأسهم العالمية بقوة هذا الأسبوع، فيما تقترب مؤشرات وول ستريت من مستويات قياسية مع تركيز المستثمرين على إعادة فتح الاقتصادات.





والمؤشر ستوكس 600 منخفض بنحو 15 بالمئة عن أعلى مستوياته على الإطلاق، لكنه ارتفع بأكثر من 37 بالمئة مقارنة مع مستويات متدنية سجلها في مارس آذار مع تشجيع خطط تحفيز جديدة في أوروبا المستثمرين على الشراء في القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.





وارتفعت أسهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت نحو تسعة بالمئة لتتصدر الأسهم الرابحة على المؤشر ستوكس 600.