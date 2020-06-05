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ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع "أوبك+"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
صعدت أسعار النفط اليوم الجمعة مع ترقب المتعاملون مؤشرات اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع القادم حيث سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7 بالمئة إلى 40.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 37.58 دولار للبرميل.

وربح برنت نحو 14 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط قرابة ستة بالمئة، ليصبح الخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. 

وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم مجموعة أوبك+، يوم السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج بحسب ما ذكره تلفزيون النهار الجزائري يوم الجمعة نقلا عن مصدر بأوبك.

كانت مصادر في أوبك+ قالت في وقت سابق إن اجتماعا وزاريا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة قد يُعقد هذا الأسبوع، إذا وافق العراق وغيره على تعزيز التزامهم بتخفيضات الإنتاج القائمة.

وقال إدوارد مويا محلل أول للسوق لدى أواندا إن أسعار النفط تتجه للارتفاع الأسبوعي السادس لكن المكاسب تنحسر إذ ينظر المتعاملون إلى احتمال التزام العراق الكامل بخفض الإمدادات ”بعين الشك“.

وأضاف مويا ”هذه قد تكون فرصة لكي يتمكنوا من تمديد اتفاق الخفض لمدة ثلاثة أشهر، لكن المتعاملين في الطاقة يتشككون للغاية حيال بقاء الالتزام مرتفعا بعد يوليو تموز“.

وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو.

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تخفيف اجراءات العزل اسعار النفط

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