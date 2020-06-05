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شركة دنتسو اليابانية تخلي مقر طوكيو بعد تهديد بوجود قنبلة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:11 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أخلت وكالة دنتسو جروب كورب، أكبر وكالة إعلانات في اليابان، مقرها في العاصمة طوكيو بعد تلقي تهديد بوجود قنبلة، حسبما أظهر بريد إلكتروني داخلي للشركة راجعته وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة.

استشهدت الشركة، في رسالة بريد إلكتروني للموظفين، برسالة مرسلة إلى موقعها الإلكتروني قائلة: "تحذير من انفجار في مبنى المقر الرئيسي لشركة Dentsu Shiodome مع الموعد النهائي في تمام الساعة 7:00 صباحًا يوم 7 يونيو، الأحد"، كما أوردت وكالة "رويترز".

أكدت شركة دنتسو أنها أغلقت المبنى بسبب تهديد بوجود قنبلة، وقالت أبلغت السلطات.

وقالت الشركة في البريد الإلكتروني، إن الدخول إلى المبنى مُنع في نهاية الأسبوع. أدخلت دنتسو بالفعل إجراءات العمل من المنزل بسبب تفشي الفيروس.

الشركة هي محور التدقيق السياسي بعد أن تم منحها ما يقرب من 700 مليون دولار من الأموال الحكومية للمساعدة في تشغيل برنامج مساعدة فيروسات التاجية عبر مخطط تم وصفه بأنه غير شفاف.

يقع المقر الرئيسي لشركة دنتسو في الحي التجاري Shiodome، حيث توجد أيضًا شركات يابانية رائدة بما في ذلك تكتل التكنولوجيا SoftBank Group Corp و ANA Holdings.

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