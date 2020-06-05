هيدي كرم تبعث هذه الكلمات لـ أشرف زكي

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نشرت الفنانة والإعلامية هيدي كرم، من الساعات الأولى في صباح اليوم، صورة لنقيب الممثلين أشرف زكي، عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وجاءت الصورة دعمًا من هيدي كرم لنقيب الممثلين، بعد إجرائه عملية جراحية في الساعات الماضية.



وعلقت هيدي على الصورة قائله: "أنا عمري ما شفت حد بيرد على تليفونه في كل وقت في الـ ٢٤ ساعة ٧ أيّام في الإسبوع، عمري ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو في النقابة وكأنه الوحيد، عمري ما شفت حد عنده صبر وطولة بال ان يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق ولا يتخنق".



وتابعت: "كلنا بنحبك وبنحترمك وبندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامه انت السند والضهر لكل عضو في النقابة... تستاهل كل الحب والتقدير".





يشار أن نقيب الممثلين أشرف زكي، خضع لعملية تركيب دعامات بالقلب بعدما شعر بإجهاد مؤخرًا، في إشارة من نجوم الفن أنه يتحمل الكثير من الضغوطات في الفترة الأخيرة، ما جعله يشعر بالإجهاد.



