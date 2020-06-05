التفاصيل الأخيرة.. تطورات صفقة بيع رمضان صبحي للأهلي

يريد النادي الأهلي في شراء رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





حيث يلعب رمضان صبحي مع النادي الأهلي حاليا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ولن يعود إلى فريقه إلا بعد إنهاء الموسم مع القلعة الحمراء.





وكان قد توقف النشاط الرياضي حول العالم في بداية شهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا، وهذا ما سيجعل عقود اللاعبين سارية حتى انتهاء المواسم وليس مع بداية الميركاتو الصيفي.





ويرغب المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، وأبلغ إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بضرورة التعاقد مع رمضان واستمراره مع الفريق.





وأشارت بعض التقارير إلى أن رمضان صبحي يملك عروض من إيطاليا وتركيا وانجلترا في الفترة الأخيرة بعد مستوى المميز مع منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.



