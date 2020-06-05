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تايلاند تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:43 ص
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أبلغت السلطات في تايلاند، اليوم الجمعة، عن إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ولم تبلغ عن وفيات جديدة، ليصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 3102، منها 58 حالة وفاة.

وقال تايسين ويسانويوثين، المتحدث باسم مركز إدارة فيروس كورونا التابع للحكومة، إن الحالة الجديدة رجل تايلاندي عاد من الكويت وكان في الحجر الصحي حيث تم الكشف عن معظم الحالات الأخيرة في تايلاند، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف تايسين ويسانويوثين، أن 2971 مريضًا تم تعافهم من الفيروس.

وقد أعادت السلطات في تايلاند فتح المزيد من الشركات، من بينها نوادي اللياقة البدنية والمنتجعات الصحية ومراكز التدليك التقليدية ودور السينما، وبقيت مراكز التسوق مفتوحة في وقت لاحق، وتم تقصير حظر التجوال، حيث خففت قيود فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر وظلت أعداد الإصابات الجديدة منخفضة.

وأُعيد افتتاح دور السينما مع إبعاد اجتماعي صارم وحدود 200 شخص في كل مسرح، ومقاعد فارغة على جانبي كل عميل وصفوف فارغة في المقدمة، كما أوردت وكالة "رويترز".

قام الموظفون الذين يرتدون القفازات والدروع الواقية بفحص درجات الحرارة لكل من يدخل المسرح. بعد كل فحص، قام العاملون في بدلات واقية لكامل الجسم برش مطهر على طول كل صف من المقاعد.


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