سنغافورة تخطط لاستخدام جهاز تتبع الاتصال التفاعلي بفيروس كورونا للجميع

تخطط سلطات سنغافورة لإطلاق جهاز قابل للارتداء قريبًا لتتبع الاتصال التفاعلي بفيروس كورونا المستجد، إذا نجح، سيتم توزيعه على جميع سكانها البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة، حسبما أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة.





وأبلغ وزير الخارجية، فيفيان بالاكريشنان، البرلمان، اليوم الجمعة: "نعمل على التطوير وسنطرح قريبًا جهازًا محمولًا يمكن ارتداؤه ... لن يعتمد على امتلاك هاتف ذكي"، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقال "بالاكريشنان": "إذا كان هذا الجهاز المحمول يعمل. يمكننا بعد ذلك توزيعه على الجميع في سنغافورة ... سيكون هذا أكثر شمولاً، وسيضمن حماية كل منا".





لقد طورت الدولة-المدينة بالفعل تطبيق الهاتف الذكي الأول من نوعه لتحديد وتنبيه الأشخاص الذين تفاعلوا مع حاملات الفيروس، لكن تقنية البلوتوث تعاني من مواطن الخلل ولا يتم استخدام التطبيق على نطاق واسع.





وقد قال "بالاكريشنان" الشهر الماضي في مقابلة مع "سكاي نيوز أستراليا"، إن الجهاز الجاري تطويره يمكن ارتداؤه على الحبل أو الاحتفاظ به في حقيبة يد وسيتم تشغيله بالبطارية.





وتتسابق حكومة سنغافورة لإنشاء مساكن إضافية لنحو 60 ألف عامل مهاجر بحلول نهاية هذا العام، حيث تسعى إلى تقليل الكثافة في المهاجع التي شهدت تفشيًا جماعيًا لعدوى فيروس كورونا المستجد.





وقالت وزارتا القوى العاملة والتنمية الوطنية، يوم الاثنين الماضي، إن المشروع سيصلح أيضًا مؤقتًا ممتلكات الدولة غير المستخدمة مثل المدارس السابقة والمصانع الشاغرة، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقالت الحكومة، إن المهاجع نهج عملي لإسكان العمال المهاجرين في سنغافورة التي تعاني من ندرة الأراضي، لكنها تتطلع إلى تحسين معايير الإقامة.



