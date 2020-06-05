"مكافحة كورونا" تكشف مفاجأة بشأن أقصى عدد إصابات يمكن تسجيله بمصر (فيديو)

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أن أقصى عدد إصابات يومية يمكن أن تسجلها مصر في فترة الذروة هو 2500 إصابة، معلقا "إن شاء الله مش هنوصلها".









وأوضح "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، منوها بأن الذروة تحدث عندما نسجل عدد مرتفع من الإصابات وتستمر فترة ثم تنخفض الاصابات.





وأضاف فيروس كورونا ينتقل عبر الرذاذ وليس الهواء، ناصحا بتعقيم الأسطح قبل لمسها، أو الحرص على عدم لمس الوجه قبل تعقيم الأيدي.



