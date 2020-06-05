مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)

حرصت إدارة مرور الأقصر، على نشر ملصقات بسيارات السرفيس داخل، لمنع المواطنين من الركوب بدون ارتداء الكمامات الواقية، وذلك في ظل تنفيذ خطة الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ودون على الملصقات التي وضعتها ادارة المرور على سيارات السرفيس بالأقصر "ممنوع ركوب السيارة إلا بالكمامة، حرصًا عليكم، مع تحيات إدارة المرور".





وكما تشهد محافظة الأقصر، انتشار العديد من اللجان الأمنية على الطرقات لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات الواقية، تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.





نص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



