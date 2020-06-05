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مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:32 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
حرصت إدارة مرور الأقصر، على نشر ملصقات بسيارات السرفيس داخل، لمنع المواطنين من الركوب بدون ارتداء الكمامات الواقية، وذلك في ظل تنفيذ خطة الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ودون على الملصقات التي وضعتها ادارة المرور على سيارات السرفيس بالأقصر "ممنوع ركوب السيارة إلا بالكمامة، حرصًا عليكم، مع تحيات إدارة المرور".

وكما تشهد محافظة الأقصر، انتشار العديد من اللجان الأمنية على الطرقات لمتابعة ارتداء المواطنين للكمامات الواقية، تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

 نص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تسجيل 1152 إصابة جديدة بكورونا.. و38 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأكد، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار متحدث الوزارة، إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)
مرور الأقصر تضع ملصقات على سيارات السرفيس لمنع الركوب دون كمامة (صور)

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ملصقات سيارات السرفيس بوابة الفجر المرور الفجر الاقصر

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