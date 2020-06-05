Advertisements

غياب نجمي الفريق عن تدريبات أتلتيكو مدريد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:24 ص
بوابة الفجر
وكالات
عاد فريق أتلتيكو مدريد للتدريبات أمس الخميس، بعدما حصل على يوم راحة، في غياب المصابين جواو فيليكس وأنخل كوريا وشيمي فيرساليكو، إلى جانب دييغو كوستا الذي تدرب على الهامش كي يتمكن من الذهاب للمحكمة، لتوقيع تسوية على صلة بجريمة ضريبية.

وتوجه اللاعب ذو الأصول البرازيلية لمحكمة في مدريد صباح اليوم من أجل توقيع تسوية قضائية على صلة بجريمة تهرب عن سداد ضرائب بقيمة 1.1 مليون يورو، قبل بموجبها دفع غرامة قدرها 543 ألف يورو.

من جانبه، يواصل فيليكس التعافي من إلتواء في الركبة اليسرى ولن يشارك في مباراة فريقه المقررة أمام أثلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في 14 يونيو(حزيران)، نظرا لأنه، إلى جانب الإصابة، يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعد الأتلتي لخوض أول مواجهة له في الدوري الإسباني أمام أثلتيك بعد السماح بعودة المباريات منذ توقف النشاط في مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وكان أتلتيكو يحتل المركز السادس قبل توقف المباريات، بينما يتصدر برشلونة الليجا بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد. 

أخبار تهمك

برشلونة يحدد موعد التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ حوالي 13 ساعة

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ حوالي 12 ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 16 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

بفرمان مفاجئ.. فايلر يحسم مصير محمود وحيد في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 9 ساعات

التفاصيل الأخيرة.. تطورات صفقة بيع رمضان صبحي للأهلي

منذ 37 دقيقة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 22 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

03:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين