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"مبادلة" تبحث استثمار 1.2 مليار دولار في شركة هندية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
قالت مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية العاملة في مجالات تمتد من النفط إلى الاتصالات يوم الجمعة إن مبادلة للاستثمار، الصندوق الحكومي التابع لأبوظبي، ستستشري حصة نسبتها 1.85 بالمئة في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز مقابل 90.93 مليار روبية (1.21 مليار دولار).

وباعت ريلاينس حاليا حصة مجمعة قدرها 19 بالمئة في جيو بلاتفورمز، التي تضم تطبيقات للأفلام والموسيقى ومشروع الاتصالات جيو إنفوكوم، عبر ست صفقات لجمع الأموال من بينها بيع حصة نسبتها 9.99 بالمئة إلى فيسبوك مقابل 5.7 مليار دولار.

ويسلط الاهتمام بجيو بلاتفورمز الضوء على إمكاناتها لتصبح اللاعب المهيمن على الاقتصاد الرقمي في الهند. وحطمت الشركة عدة منافسين بالفعل مع تسعير منافس شديد التنافسية وتعول على شبكة البيع بالتجزئة التابعة لريلاينس للتوسع في التجارة الإلكترونية.

والاستثمار في جيو بلاتفورمز الأكبر في شركة هندية لمبادلة، ثاني أكبر مستثمر حكومي في أبوظبي بعد جهاز أبوظبي للاستثمار، والتي تدير أصولا بنحو 240 مليار دولار.

والمستثمرون الأحدث في جيو بلاتفورمز هم شركات الاستثمار المباشر جنرال أتلانتيك وسيلفر ليك وفيستا إكويتي بارتنرز وكيه.كيه.آر آند كو.

وقالت ريلاينس إندستريز في بيان إن مورجان ستانلي كان المستشار المالي للشركة.

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