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غدًا.. "أوبك+" تجتمع لبحث تمديد خفض انتاج النفط

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية يوم الجمعة نقلا عن مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، سيجتمعون غدًا السبت السادس من يونيو .

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش تمديد اتفاق بشأن خفض انتاج النفط.


قالت وزارة الطاقة الروسية، إن مؤتمرا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدا السبت.

وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز، أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرا.

وأشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الدول المنتجة للنفط الأعضاء فى إعلان التعاون "أوبك +" للاقتصاد العالمى فى ظل الأوقات الصعبة الراهنة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتى تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا رفيعًا.



وقال باركيندو - فى تصريحات الخميس، بمناسبة بدء الاجتماع الفنى السابع للخبراء والتقنيين فى دول "أوبك" وخارجها - أن الاجتماع الفنى بمثابة منصة للدول الأعضاء فى "أوبك" وخارجها لمناقشة الأمور الفنية وتبادل وجهات النظر حول ظروف سوق النفط. 

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الكلمات المفتاحية

خفض الانتاج النفطي اوبك+ إنتاج دول الأوبك من النفط

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