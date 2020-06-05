غدًا.. "أوبك+" تجتمع لبحث تمديد خفض انتاج النفط

قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية يوم الجمعة نقلا عن مصدر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، سيجتمعون غدًا السبت السادس من يونيو .

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيناقش تمديد اتفاق بشأن خفض انتاج النفط.

قالت وزارة الطاقة الروسية، إن مؤتمرا بالفيديو لمجموعة من كبار منتجي النفط، فيما يعرف بأوبك+، سيُعقد غدا السبت.





وبشكل منفصل، أبلغ مصدر بأوبك+ رويترز، أن مؤتمر أوبك من المقرر أن يبدأ في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت فيينا (1200 بتوقيت جرينتش) يوم السبت ويعقبه اجتماع لأوبك+ عبر الإنترنت في الساعة الرابعة ظهرا.





وأشاد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، بالدعم غير المسبوق الذى تقدمه الدول المنتجة للنفط الأعضاء فى إعلان التعاون "أوبك +" للاقتصاد العالمى فى ظل الأوقات الصعبة الراهنة الناجمة عن جائحة "كورونا" والتى تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا رفيعًا.











