ميركل: مقتل فلويد أمر فظيع.. وأسلوب ترامب مثير للجدل









اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، مقتل جورج فلويد "حدثا فظيعا للغاية"، ودعت الأمريكيين إلى المصالحة.





وأضافت ميركل، في تصريحات للتلفزيون "زد.دي.إف"، عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة: "ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح".





وعندما سئلت عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا في حالة الاستقطاب الحاصلة في الولايات المتحدة، قالت إن أسلوبه السياسي مثير للجدل.



