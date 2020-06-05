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ميركل: مقتل فلويد أمر فظيع.. وأسلوب ترامب مثير للجدل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
وكالات


اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، مقتل جورج فلويد "حدثا فظيعا للغاية"، ودعت الأمريكيين إلى المصالحة.

وأضافت ميركل، في تصريحات للتلفزيون "زد.دي.إف"، عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة: "ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح".

وعندما سئلت عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعب دورا في حالة الاستقطاب الحاصلة في الولايات المتحدة، قالت إن أسلوبه السياسي مثير للجدل.

وتابعت: "أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأمريكي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد".

هذا وأظهر تشريح الجثة الجديد الذي صدر أمس الخميس، أن جورج فلويد، الذي أثار موته في حجز الشرطة احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء الولايات المتحدة، انه كان مصابًا بفيروس كورونا، وفقا لما نشرته شبكة "سي ان ان".

وذكر التقرير، أن مسحة الأنف بعد الوفاة كانت "إيجابية لـ 2019-nCoV RNA"، باستخدام مصطلح آخر لنوع الفيروس التاجي الذي يسبب Covid-19.

قال كبير الفاحصين الطبيين الدكتور أندرو بيكر إن نوع الاختبار الذي أجري لتشريح الجثة، المسمى PCR، يمكن أن يُظهر نتيجة إيجابية "لأسابيع بعد ظهور المرض السريري وحله".

ونتيجة لذلك، قال بيكر: " تعكس نتيجة تشريح الجثة على الأرجح إيجابية PCR عديمة الأعراض ولكن المستمرة من الإصابة السابقة" - مما يعني أن الفيروس لم يلعب دورًا معروفًا في وفاة فلويد وأنه من غير المحتمل أن يكون معديًا.

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