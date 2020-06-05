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حسام عاشور يحسم قرار اعتزاله

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:59 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
وكالات
أعلن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حسام عاشور، أنه تراجع عن فكرة الاعتزال نهاية الموسم.

وقال حسام عاشور في فيديو عبر حسابه على إنستغرام اليوم الجمعة، إنه تراجع عن فكرة الاعتزال وسوف يكمل مسيرته في كرة القدم بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

وأضاف: "لدي عرضان أحدهما من المملكة العربية السعودية والآخر من البرتغال، ولا زالت في مرحلة الاختيار بينهما".


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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي قرارات نارية ضد حسام عاشور لاعب وسط الفريق في الساعات القليلة الماضية بسبب الأزمة الأخيرة.

وشهدت الفترة الماضية خروج حسام عاشور بتصريحات ينتقد خلالها مجلس إدارة النادي الأهلي ويتهمهم بتعطيل لعب مباراة إعتزاله وعدم الوفاء بوعدهم معه ليصدر النادي بيان رسمي ضد اللاعب ويؤكد أنه لن يكون له مباراة إعتزال وله الحرية في أخذ قرار إعتزاله من عدمه.

وقرر النادي الأهلي رسميا تغريم حسام عاشور بمبلغ ضخم وصل إلى 400 ألف جنيه بسبب مناقشة قضايا له داخل النادي عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

كما يدرس مسئولو النادي الأهلي تجميد حسام عاشور ومنعه من المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية حتى نهاية الموسم الجاري ليحسم مستقبله بعد ذلك.

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