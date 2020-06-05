بفرمان مفاجئ.. فايلر يحسم مصير محمود وحيد في الأهلي

حسم المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي مصير ظهير الأحمر محمود وحيد من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





مصير محمود وحيد من البقاء مع الأهلي





وذكرت تقارير صحفية مصرية، اليوم أن إدارة النادي الأهلي والمدرب السويسري رنيه فايلر استقرا على عدم رحيل محمود وحيد عن صفوف الفريق في الصيف المقبل ورفض جميع العروض المحلية المقدمة له أبرزها من فريقه مصر المقاصة لاستعارته بدءا من الموسم الجديد.





وتابعت التقارير أن رينيه فايلر يرفض رحيل محمود وحيد عن النادي الأهلي في الصيف المقبل لأنه بديل جيد للغاية للتونسي علي معلول بجانب أيمن أشرف بالجبهة اليسرى.





وأضافت التقارير أن إدارة النادي الأهلي رفضت عدة عروض محلية لشراء واستعارة محمود وحيد في الصيف المقبل لأنه غير معروض للبيع بفرمان من رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر.





وعانى محمود وحيد من قلة المشاركة مع النادي الأهلي في الموسم الجاري بسبب اعتماد فايلر على معلول وأيمن أشرف في قيادة الجبهة اليسرى للقلعة الحمراء.





عودة النشاط الرياضي





من جانبه تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



