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إصابة نجم يوفنتوس قبل نصف نهائي كأس إيطاليا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:52 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
انسحب المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيجواين الخميس من تدريب فريقه يوفنتوس لمشكلات عضلية في الفخذ الأيمن، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها استبعدت تعرضه لإصابة خطيرة.

وأكد النادي الإيطالي عبر حسابه على تويتر "تعرض غونزالو هيجواين خلال مشاركته في مران الفريق الخميس لمشكلات عضلية في العضلة الأمامية للفخذ الأيمن.

 واستبعدت الفحوصات الطبية التي خضع لها تعرضه لإصابة خطرة. سيتم الوقوف بشكل أوضح على حالته خلال الأيام المقبلة".

 وكان هيجواين (32 عاماً) يستعد مع زملائه للعودة إلى المنافسات، والتي ستبدأ بمواجهة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا أمام ميلان، فريقه السابق، أحد أيام 12 أو 13 أو 14 يونيو (حزيران)، في انتظار قرار الحكومة الإيطالية.

وكان اليوفي قد تعادل ذهابا في نصف النهائي بهدف لمثله على ملعب سان سيرو معقل "الروسونيري"، ويحتاج للتعادل السلبي من أجل ضمان التأهل للنهائي الذي ينتظر ان يقام يوم 17 من نفس الشهر على الملعب الاوليمبي في روما. 

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