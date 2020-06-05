الطالع الفلكي الجُمعَة 5/6/2020..مَكَاسِبْ التّأخِير!

*القمر بدرٌ مُكْتَمِلْ فى التّاسعة و12 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، القمر فى القوس.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 14 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.





اليوم 28 بَشْنَسْ قبطى ، 5 حُزَيْرَان رُومى ، 13 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (ولمّا هِيّا وِلدِتْ خمسة،التلاتة التانيين راحُو فين؟)-أنا عارف بأه؟ الحكاية دى لازم يِتْشَكّلّها لجنَة.(فؤاد خليل من فيلم أربعة فى مُهمّة رسميّة-1987)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(القمربدرٌ مُكتمل فى بُرج القوس - غربيّاً- تروبيكال سِيسْتِمْ)

إصطفاف واحد مرّة كل شهر والقمرهذا الشهر فى القوس فى مواجهةٍ تامّة 180 درجة مع الشمس فى الجَوْزَاء ليعكس ضوءها الكامل علينا ليقُومَا معاً بإمطارنا بطاقة بُرج كلٍ منهما خاصّةً القمر ، اليوم يكتمل الكوب عن آخره بطاقة القمر لنشعر بازدياد فى مُعدّل ضخ الدم فى أجسادنا بالتوزاى مع إزدياد معدّل المدّ البحرى ، حساسية مُفرطة لأقل كلمة وشعور مُرتفع بالغضب لأقل كلمة مُستفزة، هذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى يقوم القمر أثناء إكتماله بدراً فى سماء القاهرة فى تمام التاسعة و 12 دقيقة ليلاً بإمطارنا بطاقة مُكثّفة من بُرج القوس ، ماذا يعنى هذا ؟





وقت إنعكاس أشعّة الشمس كاملةً على القمرهو إنعكاس لما قمنا بزراعته وعمله فى الماضى منذ بداية الشهر ، منذ ولادة القمر يتم شحن أجسادنا بطاقة كهرومغناطيسيّة وتصل ذروة إرتفاعها بأجسادنا عند إكتمال البدر ليتمّ إطلاقها لنحصد اليوم ثمار ما زرعناه منذ بداية الشهر القمرى من خلال تعامل الآخرين معنا وعلينا أن نتوقّع أن نحصد ما قمنا بزارعته، زارع الورد يحصد الورد، وزارع الشّوك يُدْمِى يَدَاهْ، طاقة برج القوس ترمز للأخلاقيات الفاضلة والأسفار البعيدة والتحصّل على الدرجات العلمية العليا وكلها أنشطة يُعضّدها بدر برج القوس ، لكن مع حدوث خسوف جزئى للقمر والذى يبدأ فى السابعة و45 دقيقة ويصل ذروته فى التاسعة و24 دقيقة وينتهى فى الحادية عشرة و4 دقائق ليلاً فـ(قد) نتوقّع حجب لرحلة سفر أو تأخير لمناقشة رسالة الدكتوراه أو تلاسن و خشونة من أشخاص لانتوقع منهم هذا التصرف والنصيحة المُعتادة لحالات الكسوف والخسوف هى بالتزام حالة التنسّك والتعبّد والإبتعاد عن التواصل مع الناس إلا فى أضيق الحدود حتى يتلاشى التأثير السلبى للخسوف (إن وُجِدْ) بعد 72 ساعة ، من جهة نظر إيجابية فهذا الخسوف (قد) يوفر لنا فائدة لاتظهر إلا نادراً بنفس ندرة الخسوف باكتشافنا أن عراقيل السفر قد تكون مفيدة لإبعادنا عن مشاكل واردة وتحصّلنا على مكاسب بالوطن غيرمُتوقعة ، إكتشاف عيوب فى رسالة الدكتوراه نعمل على إصلاحها قبل أن نتعرض للحرج أمام لجنة المناقشة العلمية ، إكتشاف الشوائب التى يحملها أحبائنا فى صدورهم تجاهنا بسبب أخطاء حدثت فى الماضى لنعمل على تصفيتها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*(القمر بدرٌ مُكتمل فى بُرج العقرب- هنديّاً- سيديرَالْ سِيسْتِمْ)

القمر بدرٌ مُكتمل فى نفس التوقيت لكنّه على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبان يكون القمر فى برج العقرب وبالتوازى تكون الشمس فى مواجهتها للقمر 180 درجة فى برج الثّور ، ماذا يعنى هذا؟

العقرب هو برج ضعف وَوَهنْ القمر وبحلول البدر فى العقرب مع حدوث الخسوف الجزئى فالهنود يُشدّدون على عدم إفشاء الأسرار حتى لأقرب المقربين فقد ينقلب الصديق عدوّاً ، عدم إثارة الغيرة بين الأزواج والزوجات فمع البدر وطاقة الخسوف السلبية قد تتحول الغيرة لشك ينتهى بالإنفصال ، من وجهة نظر إيجابية فـ(قد) ينكشف أمر حسود يُظهر المحبة فى العلن لكنه يُضمر لنا العداوة والنصيحة بالهدوء والإبتعاد عن المشاكل بهدوء كلما أمكن.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إبتعادك عن مواقع الشّبهات أوالمشبوهين أفضل ما تقدّمه لنفسك للحفاظ على بريستيجك ومركزك الإجتماعى ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الثور: قتامة مزاجية واردة ، عليك الإبتعاد عن الوساوس والتمسّك بأداء فروضك الدينيّة ، هذا كفيل بحفظ إتزانك النفسى بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجوزاء: أفراد الأسرة قد يُحاولون إختبار صبرك بمُداعبات ، فلا تكسر خواطرهم بلفظ خشن أو وجهٍ عابس.





برج السّرطان: لا تنزعج إن عاملك أحد أفراد أسرتك بخشونة، إنها وتيرة الحياة التى تحدث فى كل أسرة فى كل بقاع العالم.





برج الأسد: طلباتك الكثيرة تعكس رغبتك أن يهتم الآخرون بك ،أسلوبك مُنفر قد يُظهرك بشكل الأنانى محور الكون فللآخرين إحتياجاتهم أيضاً.

برج العذراء : مشاكل النّوم قد يكون سببها توتّرك وعدم إستقرارك النّفسى، إحرص على تأدية فروضك الدّينيّة دون تقصير.





برج الميزان : الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين ولا مجال لتوقّع تغيير ولو طفيف على سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج العقرب: طاقة مرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً دون داعٍ لمُشاكسة الزوج/ة ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.





برج القوس: ترغب كوبًا من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز،عليك التأكد من طبيعة الأشياء والأشخاص قبل منحهم ثقتك،عادةً مايكون الصفيح أكثرلمعاناً من الذهب.

برج الجدى: لاتسعَ وراء فرصة تبدو مغرية لكنّ بها شبهة قانونيّة أو لا تخلو من عيب، لا تستسلم لإلحاح ماكر، لا تقرصينى يانحلة.





برج الدّلو: قد يرغب كثير مِمّن حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الحوت: أداء فروضك الدّينيّة مفيدلإستجلاب البركة وتنظيف هالتك الأثيرية من تأثير سلبى قد يكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.