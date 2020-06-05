الرئيس الفلبيني يجدد التهديد بقتل تجار المخدرات بعد إخفاق كبير

جدد رودريجو دوتيرتى، الرئيس الفلبينى، اليوم الجمعة، التهديد بقتل تجار المخدرات بعد ان ضبطت الشرطة 756 كجم (1667 رطل) من الميثامفيتامين، قائلًا، إن هذا أثبت أن الفلبين قد أصبحت نقطة عبور للمخدرات.





وقال "دوتيرتي"، في خطاب مسجل في إشارة إلى المخدرات: "إذا دمرت بلادي بتوزيع 5.1 مليار بيزو من شابو ... سأقتلك."، كما أوردت وكالة "رويترز".





ولم يذكر "دوتيرتي"، المصدر الذي يعتقد أن المخدرات أتت منه لكنه أكد، أن الفلبين مركز عبور لعصابات المخدرات المكسيكية.





كما ألقى "دوتيرتي" اللوم على جماعات حقوق الإنسان لانتقاده حملته ضد المخدرات.





كان الميثامفيتامين البلوري، الذي تبلغ قيمته السوقية الفلبينية الذي وضعته الشرطة 5.1 مليار بيزو (102.22 مليون دولار)، أحد أكبر المضبوطات منذ أن أطلق "دوتيرتي" حربه الدموية على المخدرات، التي حددت رئاسته، في عام 2016.





وقالت الأمم المتحدة في تقرير يوم الخميس، إن عشرات الآلاف من الأشخاص في الفلبين ربما قُتلوا في الحرب على المخدرات وسط "شبه حصانة" للشرطة والتحريض على العنف من قبل كبار المسؤولين.





لكن البيانات الحكومية قدرت عدد تجار المخدرات والمستخدمين المشتبه بهم الذين قتلوا في عمليات الشرطة لمكافحة المخدرات منذ يوليو 2016 عند 5600.





وقالت جماعة حقوقية، إن الشرطة أعدمت المشتبهين بإجراءات موجزة. ونفت الشرطة قولها، إنها تصرفت دفاعًا عن النفس عندما قاوم المشتبه بهم الاعتقال.



