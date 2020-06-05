الإعلامي حسام حداد يعلن إصابته بفيروس كورونا: "النتيجة طلعت إيجابية"

أعلن الإعلامي حسام حداد، مُقدم برنامج "الحياة اليوم على قناة الحياة الفضائية، أمس الخميس الموافق 5 يونيو 2020، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال حسام حداد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة "كورونا"، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت إيجابية".



