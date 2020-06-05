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الإعلامي حسام حداد يعلن إصابته بفيروس كورونا: "النتيجة طلعت إيجابية"
الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:48 ص
أعلن الإعلامي حسام حداد، مُقدم برنامج "الحياة اليوم على قناة الحياة الفضائية، أمس الخميس الموافق 5 يونيو 2020، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال حسام حداد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يوم الثلاثاء اللي فات عملت مسحة "كورونا"، والنتيجة النهاردة الخميس طلعت إيجابية".
وتابع حسام حداد: "الأعراض اللي عندي بسيطة لحد دلوقتي؛ بطمنكم عليا، وإن شاء الله بعد تمام التعافي، أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".
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