شاهد.. بـ كلب صغير وفستان مثير كاميليا ورد تتألق في أحدث جلسة تصوير أحدث جلسة تصوير





شاركت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد، متابعيها بجلسة تصوير جديدة قد خضعت لها وخطفت الأنظار من خلالها.ونشرت كاميليا، مجموعة من الصور الخاصة بجلسة التصوير وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بفستان باللون البيج قصير وهي ممسكة بكلب صغير.وأشاد متابعوها بجمالها وأثنوا على حسن اختيارها للاطلالات الخاصة بها ولاسيما وأنها دائمًا ما تبرز أناقتها ورشاقة قوامها وجمال ملامحها.جدير بالذكر أن كاميليا ورد، طرحت كليب "مايوفون" من إنتاجها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وحققت من خلالها نسب مشاهدة كبيرة، وإعجاب جماهيري كبير، وكانت الأغنية بمثابة رسالة لكل شخص غير وفي وغير صادق في وعده للآخرين.